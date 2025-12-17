Scivola nel fosso per l' asfalto bagnato e non riesce a uscire dall' auto
Un incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla strada statale tra Termeno e Ora, quando il conducente ha perso il controllo dell’auto a causa dell’asfalto bagnato, scivolando nel fosso. L’allarme è scattato intorno alle 18:15, mentre le autorità intervenivano per soccorrere la persona rimasta intrappolata nell’auto. Un episodio che sottolinea l’importanza di prudenza nelle condizioni di strada avverse.
L’allarme è scattato intorno alle 18:15 di ieri, martedì 16 dicembre, sulla strada statale che collega Termeno con Ora: la persona alla guida dell’auto ha perso il controllo del veicolo a causa dell’asfalto bagnato ed è uscita di strada, scivolando nel fosso. La vettura è rimasta sdraiata di lato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Scivola nel fosso per l'asfalto bagnato e non riesce a uscire dall'auto
Leggi anche: Si ribaltano in un fossato pieno d’acqua a Lodi, i quattro passeggeri riescono a uscire da soli dall’auto
Termeno, scivola nel fosso per l'asfalto bagnato e non riesce a uscire dall'auto | 16 dicembre; Scivola nel fosso per l' asfalto bagnato e non riesce a uscire dall' auto.
Perde aderenza sull'asfalto bagnato e finisce nel fosso: conducente incastrata - Termeno, auto finisce nel fosso per l’asfalto bagnato: vigili del fuoco liberano la conducente, illesa ma sotto choc. nordest24.it
Scivola con la Vespa sull'asfalto bagnato e finisce sotto un camion: ragazzo in codice rosso - Scivola con la Vespa sull'asfalto bagnato e finisce sotto un camion: ragazzo in codice rosso. corriereadriatico.it
Ragazza di 16 anni scivola con lo scooter sull'asfalto bagnato per il temporale e finisce sotto un'auto, morta - Tragedia nella mattinata di ieri lungo la strada Panoramica che da Acquaviva Picena conduce a San Benedetto. ilmessaggero.it
Rally Legend auto sulla folla, un morto
Dalla Toscana - Scivola dalla spalletta e muore: chi è la vittima - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.