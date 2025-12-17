Un tentativo di scippo sfugge al controllo e si trasforma in un episodio di emergenza ferroviaria a Levanto. Quando il ladro scappa in una galleria, un carabiniere interviene tempestivamente, allertando la Polfer che riesce a rallentare il treno in arrivo, prevenendo un possibile investimento e garantendo la sicurezza di tutti.

© Lanazione.it - Scippa e fugge in galleria. Treno bloccato a Levanto per evitare l’investimento

Quando lo scippatore in fuga ha imboccato la buia galleria ferroviaria il carabiniere ha avuto l’intuizione di allertare immediatamente gli uffici della Polfer che sono riusciti a loro volta a rallentare la corsa del treno in arrivo alla stazione di Bonassola evitando la tragedia. Il mezzo ha fatto quindi in tempo a frenare evitando l’investimento. L’uomo, un tunisino di 32 anni, ha attraversato così tutta la galleria trovando all’uscita i carabinieri della stazione di Levanto, nel frattempo avvisati dal collega, che lo hanno arrestato. Una serata decisamente movimentata quella che ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Levanto impegnati in un servizio di controllo alla stazione ferroviaria di Bonassola. Lanazione.it

Leggi anche: Treno Italo bloccato per ore in galleria a Orte: 460 passeggeri, anche due neonati e una donna incinta | FOTO

Leggi anche: Treno bloccato in galleria a Orte, l'odissea dei passeggeri: "Prigionieri di un mostro di acciaio morto" | FOTO

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Come difendersi da uno scippatore

Scippa un'anziana e fugge, la vittima lo fa arrestare - facebook.com facebook