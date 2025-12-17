Scippa e fugge in galleria Treno bloccato a Levanto per evitare l’investimento
Un tentativo di scippo sfugge al controllo e si trasforma in un episodio di emergenza ferroviaria a Levanto. Quando il ladro scappa in una galleria, un carabiniere interviene tempestivamente, allertando la Polfer che riesce a rallentare il treno in arrivo, prevenendo un possibile investimento e garantendo la sicurezza di tutti.
Quando lo scippatore in fuga ha imboccato la buia galleria ferroviaria il carabiniere ha avuto l’intuizione di allertare immediatamente gli uffici della Polfer che sono riusciti a loro volta a rallentare la corsa del treno in arrivo alla stazione di Bonassola evitando la tragedia. Il mezzo ha fatto quindi in tempo a frenare evitando l’investimento. L’uomo, un tunisino di 32 anni, ha attraversato così tutta la galleria trovando all’uscita i carabinieri della stazione di Levanto, nel frattempo avvisati dal collega, che lo hanno arrestato. Una serata decisamente movimentata quella che ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Levanto impegnati in un servizio di controllo alla stazione ferroviaria di Bonassola. Lanazione.it
