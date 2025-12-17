Sciopero nazionale del trasporto aereo | le compagnie gli orari e i voli garantiti

Il prossimo 17 dicembre, il settore del trasporto aereo si fermerà per quattro ore a causa di uno sciopero nazionale proclamato da vari sindacati. L'agitazione, che si svolgerà dalle 13 alle 17, potrebbe causare disagi ai voli e alle operazioni aeroportuali, coinvolgendo diverse compagnie e passeggeri in partenza e in arrivo.

© Bolognatoday.it - Sciopero nazionale del trasporto aereo: le compagnie, gli orari e i voli garantiti Mercoledì 17 dicembre si prospetta un giorno di disagi per il trasporto aereo. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp hanno proclamato uno sciopero nazionale del trasporto aereo che scatterà alle 13 e terminerà alle 17.Le compagnie coinvolteA incrociare le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Sciopero nazionale del trasporto aereo: le compagnie, gli orari e i voli garantiti Leggi anche: Sciopero nazionale del trasporto aereo del 17 dicembre: gli orari e tutti i voli garantiti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sciopero nazionale indetto da trasporto aereo e petrolchimico Sciopero dei voli, oggi lo stop di quattro ore: chi si ferma - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp: "Serve il rinnovo del contratto nazionale con l’aumento dei salari e con una migliore qualità di vita" ... dire.it

Sciopero aerei il 17 dicembre: lo stop dalle 13 alle 17, chi si ferma e quali sono i disagi attesi - Confermato lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, di tutto il personale Ita Airways e di Vueling per mercoledì 17 dicembre. msn.com

Sindacati taxi, sciopero nazionale a gennaio 'No a una sanatoria per abusivi e multinazionali' ROMA (ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Apprendiamo con amarezza la notizia della decisione assunta dal presidente della commissione Trasporti, Salvatore Deidda, di ca - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.