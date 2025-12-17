Sciopero del trasporto aereo possibili disagi anche al Colombo
Mercoledì 17 dicembre potrebbero verificarsi disagi nel trasporto aereo a causa di uno sciopero che coinvolge il personale Enav, le aziende handling, Ita Airways, Vueling e le compagnie Air France e KLM. La protesta potrebbe influire sui voli in partenza e in arrivo, inclusi quelli dello scalo Colombo, causando possibili ritardi e cancellazioni.
Possibil disagi oggi, mercoledì 17 dicembre, per chi deve spostarsi in aereo. A scioperare è il personale Enav a Roma, ma anche i lavoratori delle aziende handling associate Assohandlers, il personale di Ita airways, di Vueling e il personale di terra delle società Air France e Klm.Lo stop, come. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
