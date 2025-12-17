Sciopero del trasporto aereo possibili disagi anche al Colombo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 17 dicembre potrebbero verificarsi disagi nel trasporto aereo a causa di uno sciopero che coinvolge il personale Enav, le aziende handling, Ita Airways, Vueling e le compagnie Air France e KLM. La protesta potrebbe influire sui voli in partenza e in arrivo, inclusi quelli dello scalo Colombo, causando possibili ritardi e cancellazioni.

Immagine generica

Possibil disagi oggi, mercoledì 17 dicembre, per chi deve spostarsi in aereo. A scioperare è il personale Enav a Roma, ma anche i lavoratori delle aziende handling associate Assohandlers, il personale di Ita airways, di Vueling e il personale di terra delle società Air France e Klm.Lo stop, come. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Sciopero del trasporto aereo oggi 17 dicembre 2025: stop di quattro ore e possibili disagi per i voli

Leggi anche: Sciopero generale del 3 ottobre: possibili disagi per il trasporto autobus

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Traffico aereo, oggi il venerdì nero

Video Traffico aereo, oggi il venerdì nero

sciopero trasporto aereo possibiliSciopero del trasporto aereo oggi mercoledì 17 dicembre: stop dei voli dalle 13:00 alle 17:00 - Sciopero nel trasporto aereo oggi, mercoledì 17 dicembre: voli a rischio ritardi e cancellazioni dalle 13 alle 17, possibili disagi negli scali italiani. alfemminile.com

sciopero trasporto aereo possibiliSciopero aereo del 17 dicembre 2025, stop di quattro ore e possibili disagi - Sciopero aereo del 17 dicembre 2025, stop di quattro ore per personale aeroportuale e compagnie, possibili ritardi e cancellazioni ... quifinanza.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.