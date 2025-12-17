Sciopero del trasporto aereo possibili disagi anche al Colombo

Mercoledì 17 dicembre potrebbero verificarsi disagi nel trasporto aereo a causa di uno sciopero che coinvolge il personale Enav, le aziende handling, Ita Airways, Vueling e le compagnie Air France e KLM. La protesta potrebbe influire sui voli in partenza e in arrivo, inclusi quelli dello scalo Colombo, causando possibili ritardi e cancellazioni.

