Sciopero del trasporto aereo mercoledì nero per i passeggeri | stop di 4 ore e disagi negli aeroporti

Mercoledì 17 dicembre 2025 si preannuncia una giornata difficile per il trasporto aereo, con uno sciopero nazionale di quattro ore che coinvolge compagnie, servizi di handling e controllo del traffico. Le principali conseguenze si registreranno negli aeroporti di Fiumicino, con disagi e cancellazioni di voli, influenzando i viaggi dei passeggeri.

Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Giornata complicata per chi dovrà viaggiare in aere a causa del mercoledì nero per il trasporto aereo, a causa di una serie di scioperi nazionali che coinvolgeranno compagnie, servizi di handling e controllo del traffico aereo, con inevitabili ripercussioni su voli e passeggeri. Chi sciopera e quando. La mobilitazione è prevista dalle 13 alle 17 e interesserà i lavoratori di Enav e Techno Sky, attivi negli scali di Roma e in quelli siciliani, il personale delle aziende di handling aderenti ad Assohandlers, oltre ai dipendenti di diverse compagnie aeree, tra cui Ita Airways, Vueling e Air France-Klm. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Mercoledì 17 dicembre sciopero nel trasporto aereo | ITA Airways cancella 72 voli tra nazionali e internazionali.

Sciopero del trasporto aereo, oggi stop di 4 ore dalle 13 alle 17 - Confermata la protesta di Ita Airways per rinnovo del contratto, piano industriale e stabilizzazione dei precari ... rainews.it