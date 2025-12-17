Sciopero del trasporto aereo mercoledì nero per i passeggeri | stop di 4 ore e disagi negli aeroporti
Mercoledì 17 dicembre 2025 si preannuncia una giornata difficile per il trasporto aereo, con uno sciopero nazionale di quattro ore che coinvolge compagnie, servizi di handling e controllo del traffico. Le principali conseguenze si registreranno negli aeroporti di Fiumicino, con disagi e cancellazioni di voli, influenzando i viaggi dei passeggeri.
Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Giornata complicata per chi dovrà viaggiare in aere a causa del mercoledì nero per il trasporto aereo, a causa di una serie di scioperi nazionali che coinvolgeranno compagnie, servizi di handling e controllo del traffico aereo, con inevitabili ripercussioni su voli e passeggeri. Chi sciopera e quando. La mobilitazione è prevista dalle 13 alle 17 e interesserà i lavoratori di Enav e Techno Sky, attivi negli scali di Roma e in quelli siciliani, il personale delle aziende di handling aderenti ad Assohandlers, oltre ai dipendenti di diverse compagnie aeree, tra cui Ita Airways, Vueling e Air France-Klm. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Sciopero del trasporto aereo oggi 17 dicembre 2025: stop di quattro ore e possibili disagi per i voli
Leggi anche: Trasporto aereo, oggi lo sciopero: stop di 24 ore e rischio caos voli
Mercoledì 17 dicembre sciopero nel trasporto aereo | ITA Airways cancella 72 voli tra nazionali e internazionali.
Sciopero del trasporto aereo, oggi stop di 4 ore dalle 13 alle 17 - Confermata la protesta di Ita Airways per rinnovo del contratto, piano industriale e stabilizzazione dei precari ... rainews.it
Sciopero del trasporto aereo, mercoledì nero per i passeggeri: stop di 4 ore e disagi negli aeroporti - Una serie di scioperi nazionali che coinvolgeranno compagnie, servizi di handling e controllo del traffico aereo, con inevitabili ripercussioni su voli e passeggeri ... ilfaroonline.it
Sciopero del trasporto aereo oggi mercoledì 17 dicembre: stop dei voli dalle 13:00 alle 17:00 - Sciopero nel trasporto aereo oggi, mercoledì 17 dicembre: voli a rischio ritardi e cancellazioni dalle 13 alle 17, possibili disagi negli scali italiani. alfemminile.com
Notizie in Pillole- Sciopero del trasporto aereo oggi In Sicilia lo sciopero del personale delle aziende di handling e di alcune compagnie aeree (Ita, Vueling e Air France-KLM) potrebbe causare variazioni negli orari dei voli, pur nel rispetto delle fasce di garanz - facebook.com facebook
#Sciopero #Trasporto #Aereo #17Dicembre possibili disagi dalle 13.00 alle 17.00 shorturl.at/RC7em shorturl.at/u8KWM @RegioneLazio x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.