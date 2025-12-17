sciopero del trasporto aereo il 17 dicembre quali sono i voli garantiti

Il 17 dicembre è programmato uno sciopero nel settore del trasporto aereo, coinvolgendo personale di terra e navigante di varie compagnie. Questa giornata di protesta potrebbe causare disagi e cancellazioni ai voli programmati. Ecco quali sono i voli garantiti e le informazioni utili per i passeggeri in vista di questa protesta.

Per il pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, è previsto uno sciopero del trasporto aereo che coinvolgerà il personale di terra e navigante di diverse compagnie aeree. Tra queste anche Vueling, EasyJet, ITA Airways, Air France e KLM. Diversi gli aeroporti che potrebbero avere problemi e i voli che subiranno ritardi e cancellazioni. Ci sono però alcuni voli che sono assicurati nonostante lo sciopero. Si tratta principalmente di voli nazionali che garantiscono i collegamenti della Penisola con le isole maggiori e con quelle più piccole, in modo che queste aree non rimangano isolate per la durata della mobilitazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

