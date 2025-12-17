Questa sera a Mascali si svolgerà un evento di grande rilevanza civica, con la partecipazione di Pietro Grasso, ex presidente del Senato e simbolo della lotta alla mafia. La conferenza, intitolata

Un appuntamento di grande spessore civico e istituzionale è in programma questa sera a Mascali. L'ex presidente del Senato e figura simbolo della lotta alla mafia, Pietro Grasso, terrà una conferenza incentrata sui temi della legalità e della cittadinanza attiva.L'evento, intitolato "Scintille di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Schifani incontra la presidente della sezione Controllo della Corte dei Conti: "Sinergia nell'interesse dei cittadini"

Leggi anche: La Russa e Santanché a cena da Salt Bae a Milano. E il presidente del Senato fa il gesto del sale | VIDEO

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Angelo Renzetti Finché un presidente paga, può fare quello che vuole Larmandillo RSI

"Scintille di Legalità": l'ex presidente del Senato Pietro Grasso incontra i cittadini di Mascali - L'ex presidente del Senato e figura simbolo della lotta alla mafia, Pietro Grasso, terrà una conferenza ... cataniatoday.it