Scintille di Legalità | l' ex presidente del Senato Pietro Grasso incontra i cittadini di Mascali
Questa sera a Mascali si svolgerà un evento di grande rilevanza civica, con la partecipazione di Pietro Grasso, ex presidente del Senato e simbolo della lotta alla mafia. La conferenza, intitolata
Un appuntamento di grande spessore civico e istituzionale è in programma questa sera a Mascali. L'ex presidente del Senato e figura simbolo della lotta alla mafia, Pietro Grasso, terrà una conferenza incentrata sui temi della legalità e della cittadinanza attiva.L'evento, intitolato "Scintille di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
