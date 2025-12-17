Oggi torna in scena lo sci alpino con la seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena 2025. Ecco orari, startlist, programma e le opzioni di streaming per seguire in diretta questa emozionante tappa della Coppa del Mondo maschile.

© Oasport.it - Sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa Val Gardena 2025: orario, startlist, programma, streaming

Si procede a ritmo incalzante. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna subito in pista per la seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena. Gli atleti effettueranno le ultime rifiniture e raccoglieranno le informazioni utili a perfezionare il fondamentale lavoro di messa a punto dei materiali in vista delle gare in programma domani, recupero di quella non disputata a Beaver Creek, e venerdì. Nel training effettuato ieri mattina il protagonista più atteso si è subito messo in evidenza con una prova esemplare che gli ha permesso di distanziare nettamente tutta la concorrenza. Oasport.it

Leggi anche: Sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa St. Moritz 2025: orario, startlist, programma, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi, seconda prova discesa Beaver Creek 2025: startlist, tv, pettorali degli italiani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt Coppa del Mondo di Sci Alpino 202526

Sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa Val Gardena 2025: orario, startlist, programma, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna subito in pista per la seconda prova cronometrata della discesa libera di ... oasport.it