sci alpino la saslong apre i battenti paris e gli azzurri a caccia del risultato in val gardena

La stagione di sci alpino maschile prende il via dalla storica pista Saslong in Val Gardena. Gli atleti, tra cui il favorito Paris, si preparano a sfidarsi in una delle tappe più attese del circuito, dando il via a una lunga trasferta italiana che promette emozioni e battaglie per la conquista della Coppa del Mondo.

La Coppa del Mondo maschile di alpino comincia la sua lunga trasferta nel territorio italiano e si parte con una classicissima del Circo Bianco come la Val Gardena. E quando si nomina Val Gardena il collegamento è immediato con la Saslong, una delle piste iconiche del Circo Bianco, una delle discese più difficili ed impegnative, con alcuni passaggi leggendari come le Gobbe del Cammero. Sarà davvero un tour de force per gli atleti, visto che il programma è fittissimo con le prove cronometrate già iniziate ieri (la seconda sarà oggi) e poi con ben due discese (domani si recupera quella cancellata a Beaver Creek) ed un superG. 🔗 Leggi su Oasport.it

Rolling Skappa on the Saslong - St. Cristina

