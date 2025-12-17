Sci alpino i precedenti di Sofia Goggia in Val d’Isère | nel 2021 fu dominante

Sofia Goggia torna in Val d’Isère per le competizioni di sci alpino, dopo aver dominato in passato. La tappa francese della Coppa del Mondo prosegue con le discipline veloci, lasciando alle spalle la parentesi dello slalom di Courchevel. Un nuovo capitolo si apre nella storica località, pronta a regalare emozioni e sfide sulla neve.

La parentesi dedicata allo slalom speciale di Courchevel è stata rapidamente archiviata. La spedizione in terra francese della Coppa del Mondo di sci alpino femminile continua però con il ritorno delle gare veloci nella storica location di Val d'Isère. Sofia Goggia è pronta a lasciare il segno su una pista che nel 2021 l'ha vista essere dominante. L'atleta bergamasca ha esordito sulla pista francese il 20 dicembre 2014 nella discesa libera conclusa in quarantasettesima posizione con un distacco di +5.47 da Lindsey Vonn, vincitrice in 1:44.47 davanti a Viktoria Rebensburg e all'austriaca Elisabeth Goergl, seconde ex aequo.

