La FIS ha dato il via libera ufficiale, confermando il programma del superG di Livigno. Nessun cambiamento nelle date o nelle modalità della gara, che si svolgerà come previsto sulle piste della località alpina. L'evento si prepara a regalare emozioni agli appassionati di sci alpino, con tutti i dettagli ormai definiti e pronti per il grande spettacolo.

© Oasport.it - Sci alpino, c’è il via libera della FIS per il superG di Livigno: il programma è stato confermato

Tutto confermato. Non ci saranno cambiamenti di programma in vista di quello che era previsto sulle nevi di Livigno. Il prossim o 27 dicembre il nuovo superG “Li Zeta” della Coppa del Mondo di sci alpino maschile andrà in scena. I tecnici della Federazione Internazionale sono stati chiamati ai controlli del caso per verificare che vi fossero le condizioni per disputare la gara. Le valutazioni su innevamento, fondo e sulla sicurezza hanno dato esito positivo e quindi gli uomini-jet sarrano impegnati in questa nuova tappa dedicata alla velocità. Un vero e proprio tour de force attende i protagonisti del Circo Bianco, in considerazione di quello che è lo schedule sulla Saslong, in Val Gardena. 🔗 Leggi su Oasport.it

