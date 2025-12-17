Schlein | Voi uniti ma testo è il nulla

In un clima di tensione e scontri, la leader si rivolge ai presenti criticando l’unità apparente e la superficialità delle azioni concertate. Le sue parole mettono in luce le contraddizioni tra il desiderio di coesione e le reali intenzioni, sottolineando come le risoluzioni siano state approvate senza un vero coinvolgimento. Un discorso che accende il dibattito sulla sincerità delle alleanze e sulla trasparenza politica.

17.00 "E'vero che fate una Risoluzione unica, solo che per votarla insieme con ci avete messo niente. E' facile così".La leader Pd Schlein replica alla premier e in Aula punta il dito contro l'immobilismo dell'Italia "in attesa di capire che aria tira a Washington".Chiede: "Salvini è ancora il vicepremier o ambisce a fare il portavoce di Mosca?". Poi attacca sulla Manovra:"Con una sola mossa fate una stangata sulle pensioni, che è un furto ai giovani e agli anziani.Vergogna prendersi i soldi di chi ha pagato per riscattare la laurea". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Schlein carica il Pd: "Uniti si vince". E attacca Meloni su Gaza Leggi anche: Marche, campo largo manca ‘reconquista’. Schlein: avanti uniti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Schlein: "Compatti, vi batteremo". Replica Meloni: "Noi uniti dai valori, voi da un'ossessione" - Un incrocio di feste, con la segretaria del Pd Elly Schlein che ha chiuso quella nazionale dell'Unità a Reggio Emilia qualche ora dopo l'intervento del presidente del M5s Giuseppe Conte davanti al ... huffingtonpost.it Schlein legge alla festa dell'Unità di Reggio Emilia un testo da 'Blues in sedici' di Stefano Benni - La Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in occasione della chiusura della festa dell'Unità di Reggio Emilia, ricorda lo scrittore Stefano Benni, scomparso lo scorso 9 settembre, leggendo ... ilgiornale.it Schlein a Meloni: 'Uniti vi batteremo. No alla donna sola al comando'. La premier: 'E' un'ossessione' - Un incrocio di feste, con la segretaria del Pd Elly Schlein che ha chiuso quella nazionale dell'Unità a Reggio Emilia qualche ora dopo l'intervento del presidente del M5s Giuseppe Conte davanti al ... ansa.it #POLITICA - #Schlein sfida #Meloni “Uniti per mandare a casa destra e vincere elezioni” #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook Schlein sfida Meloni “Uniti per mandare a casa destra e vincere elezioni” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.