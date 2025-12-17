Schlein | ‘Salvini è ancora vicepremier o portavoce di Mosca?’

17 dic 2025

Le recenti dichiarazioni di Salvini hanno sollevato molte domande: è ancora vicepresidente del consiglio o si sta trasformando in portavoce di Mosca? La sua posizione e i commenti fatti in questi giorni hanno acceso il dibattito, alimentando il dubbio su quale sia il vero ruolo dell'esponente leghista nel contesto attuale. Un'interrogazione che richiede chiarezza e trasparenza.

© Imolaoggi.it - Schlein: ‘Salvini è ancora vicepremier o portavoce di Mosca?’

“Salvini è ancora vicepresidente del consiglio o ambisce a fare il portavoce di Mosca che ha fatto il plauso alle sue parole in questi giorni? Perché il dubbio è lecito. L’Europa, che nasce come progetto di pace, non può delegare i dialoghi di pace alle telefonate bilaterali tra Trump e Putin. Serve un ruolo diplomatico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

