Schlein | ‘Salvini è ancora vicepremier o portavoce di Mosca?’
Le recenti dichiarazioni di Salvini hanno sollevato molte domande: è ancora vicepresidente del consiglio o si sta trasformando in portavoce di Mosca? La sua posizione e i commenti fatti in questi giorni hanno acceso il dibattito, alimentando il dubbio su quale sia il vero ruolo dell'esponente leghista nel contesto attuale. Un'interrogazione che richiede chiarezza e trasparenza.
“Salvini è ancora vicepresidente del consiglio o ambisce a fare il portavoce di Mosca che ha fatto il plauso alle sue parole in questi giorni? Perché il dubbio è lecito. L’Europa, che nasce come progetto di pace, non può delegare i dialoghi di pace alle telefonate bilaterali tra Trump e Putin. Serve un ruolo diplomatico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Sondaggio Swg per Tg La7 vede salire Pd di Schlein e Lega. Il partito guidato da Salvini davanti a Forza Italia di Tajani alle prese con i volti nuovi annunciati in FI da Pier Silvio Berlusconi #PD #FDI #ForzaItalia #M5S #Lega - facebook.com facebook
#GiorgiaMeloni chiude #Atreju: "Qui il confronto, chi scappa non ha contenuti", dice. #Tajani e #Salvini: "Mai avversari, sappiamo fare sintesi". #Schlein, all'assemblea del #PD, attacca il governo: "Incoerente". Al #Tg2Rai ore 13,00 #14dicembre x.com
