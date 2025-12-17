Schlein | Salvini ambisce a fare il portavoce di Mosca?

Durante il dibattito alla Camera, Elly Schlein ha sollevato un'interrogazione sulla posizione del governo italiano in politica estera, criticando l’assenza di un ruolo incisivo e mettendo in discussione le alleanze e le scelte di Salvini, in un contesto di tensione internazionale e di attenzione verso le alleanze globali.

© Lettera43.it - Schlein: «Salvini ambisce a fare il portavoce di Mosca?» Nel dibattito alla Camera dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato la linea del governo sulla politica estera, accusando l'Italia di non esercitare un ruolo incisivo nello scenario internazionale. «Il consiglio europeo affronterà un bivio cruciale, l'Italia deve avere una voce autorevole, la sua è un sussurro. Avete tre posizioni diverse, è vero che avete una risoluzione unica ma non ci avete scritto niente dentro», ha affermato, contestando anche l'atteggiamento attendista dell'esecutivo «in attesa di capire che aria tira a Washington ».

Schlein:"Voi uniti, ma testo è il nulla" - "E' vero che fate una Risoluzione unica, solo che per votarla insieme con ci avete messo niente. rainews.it

Ue, Schlein: Salvini è ancora vicepremier o portavoce Mosca? - 'Salvini è ancora vicepresidente del consiglio o ambisce a fare il portavoce di Mosca che ha fatto il plauso alle ... notizie.tiscali.it

