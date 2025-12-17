Schlein | Salvini ambisce a fare il portavoce di Mosca?

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il dibattito alla Camera, Elly Schlein ha sollevato un'interrogazione sulla posizione del governo italiano in politica estera, criticando l’assenza di un ruolo incisivo e mettendo in discussione le alleanze e le scelte di Salvini, in un contesto di tensione internazionale e di attenzione verso le alleanze globali.

schlein salvini ambisce a fare il portavoce di mosca

© Lettera43.it - Schlein: «Salvini ambisce a fare il portavoce di Mosca?»

Nel dibattito alla Camera dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato la linea del governo sulla politica estera, accusando l’Italia di non esercitare un ruolo incisivo nello scenario internazionale. «Il consiglio europeo affronterà un bivio cruciale, l’Italia deve avere una voce autorevole, la sua è un sussurro. Avete tre posizioni diverse, è vero che avete una risoluzione unica ma non ci avete scritto niente dentro», ha affermato, contestando anche l’atteggiamento attendista dell’esecutivo «in attesa di capire che aria tira a Washington ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Schlein non può fare battaglia sul Salvini filo Mosca, perché lo è anche Conte

Leggi anche: Schlein provoca Meloni su Salvini: “È ancora il vicepremier o il portavoce di Mosca”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Schlein a Meloni, Salvini è il vicepremier o il portavoce di Mosca?.

schlein salvini ambisce fareSchlein a Meloni, Salvini è il vicepremier o il portavoce di Mosca? - "Il consiglio europeo affronterà un bivio cruciale, l'Italia deve avere una voce autorevole, la sua è un sussurro. corrieredellosport.it

schlein salvini ambisce fareSchlein:"Voi uniti, ma testo è il nulla" - "E' vero che fate una Risoluzione unica, solo che per votarla insieme con ci avete messo niente. rainews.it

schlein salvini ambisce fareUe, Schlein: Salvini è ancora vicepremier o portavoce Mosca? - 'Salvini è ancora vicepresidente del consiglio o ambisce a fare il portavoce di Mosca che ha fatto il plauso alle ... notizie.tiscali.it

Schlein Salvini si occupa di tutto, meno che di trasporto che è il suo mestiere

Video Schlein Salvini si occupa di tutto, meno che di trasporto che è il suo mestiere

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.