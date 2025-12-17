In un clima di tensione politica, Schlein lancia una dura provocazione a Meloni, mettendo in discussione il ruolo di Salvini. La deputata critica l’ambiguità del governo sulla risoluzione per l’Ucraina, sottolineando le divisioni tra i partiti e l’incapacità di trovare un accordo condiviso. Uno scontro che riflette le complesse dinamiche interne e le tensioni tra le forze politiche italiane.

© Ildifforme.it - Schlein provoca Meloni su Salvini: “È ancora il vicepremier o il portavoce di Mosca”

Sulla risoluzione per l'Ucraina, Schlein ha criticato il governo, sostenendo che per accontentare tutti e tre partiti si sarebbe deciso di renderla il più ambigua possibile: "Siete così divisi che per votare insieme una risoluzione unica non ci avete scritto niente". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Giani trionfa ancora in Toscana. Le "congratulazioni" di Meloni. Schlein: "Avanti col campo largo"

Leggi anche: Meloni, Schlein e la tattica su Mosca

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Meloni: «Sì a referendum giustizia perché non ci sia vergogna come Garlasco. Schlein? Chi scappa non ha contenuti»; Salvini ad Atreju attacca Saviano e Francesca Albanese, poi la provocazione sull'amicizia con Giorgia Meloni.

Schlein:"Voi uniti, ma testo è il nulla" - "E' vero che fate una Risoluzione unica, solo che per votarla insieme con ci avete messo niente. rainews.it