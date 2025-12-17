Schlein provoca Meloni su Salvini | È ancora il vicepremier o il portavoce di Mosca

In un clima di tensione politica, Schlein lancia una dura provocazione a Meloni, mettendo in discussione il ruolo di Salvini. La deputata critica l’ambiguità del governo sulla risoluzione per l’Ucraina, sottolineando le divisioni tra i partiti e l’incapacità di trovare un accordo condiviso. Uno scontro che riflette le complesse dinamiche interne e le tensioni tra le forze politiche italiane.

Sulla risoluzione per l'Ucraina, Schlein ha criticato il governo, sostenendo che per accontentare tutti e tre partiti si sarebbe deciso di renderla il più ambigua possibile: "Siete così divisi che per votare insieme una risoluzione unica non ci avete scritto niente". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

schlein provoca meloni salviniSchlein a Meloni, Salvini è il vicepremier o il portavoce di Mosca? - "Il consiglio europeo affronterà un bivio cruciale, l'Italia deve avere una voce autorevole, la sua è un sussurro. msn.com

