Schlein provoca Meloni su Salvini | È ancora il vicepremier o il portavoce di Mosca
In un clima di tensione politica, Schlein lancia una dura provocazione a Meloni, mettendo in discussione il ruolo di Salvini. La deputata critica l’ambiguità del governo sulla risoluzione per l’Ucraina, sottolineando le divisioni tra i partiti e l’incapacità di trovare un accordo condiviso. Uno scontro che riflette le complesse dinamiche interne e le tensioni tra le forze politiche italiane.
Sulla risoluzione per l'Ucraina, Schlein ha criticato il governo, sostenendo che per accontentare tutti e tre partiti si sarebbe deciso di renderla il più ambigua possibile: "Siete così divisi che per votare insieme una risoluzione unica non ci avete scritto niente". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Giani trionfa ancora in Toscana. Le "congratulazioni" di Meloni. Schlein: "Avanti col campo largo"
Leggi anche: Meloni, Schlein e la tattica su Mosca
Meloni: «Sì a referendum giustizia perché non ci sia vergogna come Garlasco. Schlein? Chi scappa non ha contenuti»; Salvini ad Atreju attacca Saviano e Francesca Albanese, poi la provocazione sull'amicizia con Giorgia Meloni.
Schlein:"Voi uniti, ma testo è il nulla" - "E' vero che fate una Risoluzione unica, solo che per votarla insieme con ci avete messo niente. rainews.it
Meloni leader anche sui social, 3,3 milioni di nuovi follower nel 2025: staccato Salvini. Schlein prima per engagement - Resta il cosiddetto «effetto "Melodi"», ma in ogni caso per la premier «il posizionamento regge da sé» ... corriere.it
Schlein a Meloni, Salvini è il vicepremier o il portavoce di Mosca? - "Il consiglio europeo affronterà un bivio cruciale, l'Italia deve avere una voce autorevole, la sua è un sussurro. msn.com
Caos treni, Schlein Meloni e Salvini stanno bloccando l'Italia
Caos in stazione Un cadavere sui binari provoca ritardi fino a due ore sulla linea Roma-Firenze. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.