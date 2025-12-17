Schlein non può fare battaglia sul Salvini filo Mosca perché lo è anche Conte

L'articolo analizza la posizione di alcuni esponenti politici italiani, evidenziando come la loro retorica e alleanze influenzino la scena politica nazionale e internazionale. In particolare, si mette in luce la difficoltà di distinguere tra le diverse figure di governo e le loro posizioni rispetto alla Russia, in un contesto di crescente tensione geopolitica.

© Linkiesta.it - Schlein non può fare battaglia sul Salvini filo Mosca, perché lo è anche Conte C’è un vicepremier che ama ripetere la propaganda di Mosca, anche mentre la Russia minaccia il nostro paese e tutta l’Europa. In qualunque democrazia normale, l’opposizione con il suo principale partito ne chiederebbe le dimissioni seduta stante. In Italia no. Per una ragione semplice, persino imbarazzante: l’alleato che il Partito democratico continua testardamente a inseguire, il Movimento Cinque Stelle, la pensa esattamente come quel vicepremier. Cioè, come Matteo Salvini. Tu guarda in che pasticcio si trova, e non da oggi, il partito di Elly Schlein: potrebbe scatenare l’inferno e invece si ritrova imbambolato a solidarizzare con l’Ucraina, ma sparando supercazzole sul riarmo, le stesse di Giuseppe Conte, con il risultato che sulla politica estera, cioè il capitolo più importante di tutti, il campo largo è sempre fermo al palo, non credibile agli occhi degli italiani e del mondo intero. Linkiesta.it Leggi anche: Dipasquale firma anche la regia:: "Impossibile fare di più del già fatto. Ecco perché noi abbiamo ‘tolto’" Leggi anche: Non solo giovani e anziani, anche la salute mentale delle donne preoccupa gli esperti. La Professoressa Dell’Osso, psichiatra, spiega perché e cosa è possibile fare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Schlein scuote il campo largo, 'è un dovere l'unità' - 'Davanti alla destra ossessionata dal potere l'unità è un dovere. ansa.it

Schlein sfida Meloni, ad Atreju cabaret. E a Conte, alternativa è nei fatti - Il confronto è a distanza e il botta e risposta avviene in differita, ma il 'duello' con Giorgia Meloni cercato e voluto da Elly ... msn.com

Schlein e l’abaco: Assemblea Pd senza numero legale. L’articolo di Carmelo Caruso I più esperti si accorgono che l’Assemblea è stata disertata. Si chiamano i militanti, del Lazio, da Colleferro, per fare numero. Si spiega alla segretaria: guarda che se ci c - facebook.com facebook

Schlein: «Meloni vada a fare la spesa, i prezzi sono aumentati» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.