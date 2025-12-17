Schlein | Europa rischia di rimanere schiacciata tra gli Stati Uniti di Trump e la Russia di Putin – Il video

L'articolo analizza le sfide dell'Europa di fronte alle tensioni tra Stati Uniti e Russia, evidenziando come le strategie di Trump e Putin possano mettere a rischio la sicurezza e l'indipendenza del continente. Viene approfondito il rischio di uno schiacciamento geopolitico e le implicazioni per la stabilità europea, sulla base di una dichiarazione di Elly Schlein del 17 dicembre 2025.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 “Rischiamo di rimanere schiacciati dall’attacco incrociato. Questo arriva dalla strategia nazionale di sicurezza di Trump e dall’altra parte dalla Russia di Putin. Per non essere schiacciata l’Europa deve puntare sulla sua autonomia strategica e fare un salto in avanti nell’integrazione a partire proprio da questo momento”. Lo ha detto la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante una manifestazione per l’Europa federalista sotto Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: L’Europa schiacciata tra Trump e Xi: che cosa rischia su terre rare, materiali critici e semiconduttori Leggi anche: L’Europa sfida gli Stati Uniti sul piano Trump: oggi a Ginevra si gioca una partita decisiva Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Schlein Europa rischia di rimanere schiacciata tra gli Stati Uniti di Trump e la Russia di Putin Schlein: Europa rischia di rimanere schiacciata tra gli Stati Uniti di Trump e la Russia di Putin - (Agenzia Vista) “Rischiamo di rimanere schiacciati dall’attacco incrociato. stream24.ilsole24ore.com

Schlein: o l’Europa fa salto in avanti di integrazione politica o rischia di essere schiacciata - Il Governo Meloni non si presti a questo gioco e non si faccia utilizzare per andare contro anche agli stessi interessi dei cittadini italiani ... welfarenetwork.it

Don't worry, be Giuseppi Conte su Europa e Ucraina ha le stesse idee di Trump. Un problema non da poco per il campo largo. Schlein rivolga al prezioso alleato l’invito che spesso ripete a Meloni: scelga da che parte stare PIGIAMA PALAZZI di David Allegran - facebook.com facebook

Calenda rilancia la piazza pro Ue e Kyiv. “Il silenzio di Schlein Sudditanza totale” verso Conte. Di @mariannarizzini x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.