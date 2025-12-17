Schlein | Europa rischia di rimanere schiacciata tra gli Stati Uniti di Trump e la Russia di Putin – Il video

L'articolo analizza le sfide dell'Europa di fronte alle tensioni tra Stati Uniti e Russia, evidenziando come le strategie di Trump e Putin possano mettere a rischio la sicurezza e l'indipendenza del continente. Viene approfondito il rischio di uno schiacciamento geopolitico e le implicazioni per la stabilità europea, sulla base di una dichiarazione di Elly Schlein del 17 dicembre 2025.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 “Rischiamo di rimanere schiacciati dall’attacco incrociato. Questo arriva dalla strategia nazionale di sicurezza di Trump e dall’altra parte dalla Russia di Putin. Per non essere schiacciata l’Europa deve puntare sulla sua autonomia strategica e fare un salto in avanti nell’integrazione a partire proprio da questo momento”. Lo ha detto la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein durante una manifestazione per l’Europa federalista sotto Palazzo Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

