Schianto nel tunnel autostrada paralizzata | code chilometriche

Un incidente autonomo nel tunnel ha causato un traumatico blocco del traffico, trasformando il primo pomeriggio in una lunga attesa di incertezza. Automobilisti e soccorritori si sono trovati a fronteggiare code chilometriche e momenti di tensione, rendendo evidente l’importanza di una gestione efficace delle emergenze e della sicurezza sulle strade.

Un incidente autonomo ha trasformato il primo pomeriggio in una lunga parentesi di apprensione per automobilisti e soccorritori. Un mezzo pesante è finito fuori dalla carreggiata dopo che il conducente, per motivi ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari. >> “Aiuto, aiuto sono quaggiù”. Esce a prendere il latte, poi la tragedia assurda. Le grida strazianti e la corsa dei soccorsi Alla guida del camion c’era un uomo di circa 50 anni, rimasto ferito in modo serio. Le prime valutazioni mediche hanno evidenziato una frattura al femore, una lesione che ha reso necessario un intervento rapido e coordinato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Schianto micidiale in Italia, autostrada paralizzata: c’è una vittima. Code per chilometri Leggi anche: Schianto all'interno del tunnel della tangenziale a Coriano: traffico paralizzato e code chilometriche Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mattinata da incubo sulle autostrade attorno a Genova: incidente in A10 e code a catena su tutta la rete; Reggio Calabria sprofonda nel caos: piove e si scatena il panico, tutti bloccati in autostrada | FOTO. Schianto tra mezzi pesanti sull’A21, traffico bloccato e un morto: chi era la vittima - Schianto sull’A21: grave tamponamento tra camion blocca il traffico e provoca una vittima. notizie.it

Rapina in A14, assalto esplosivo a due portavalori della Mondialpol tra Civitanova e Porto Recanati. Banda in fuga senza il bottino. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe ... - Secondo le prime testimonianze ci sarebbe stata una esplosione fortissima, una deflagrazione udita prima dell'assalto al portavalori che transitava in direzione sud. corriereadriatico.it

Schianto mortale in autostrada. “Marco era un manager serio e stimato” - La vittima è un ingegnere meccanico di 40 anni, residente a Lucca, Marco Nave, che stava andando al ... lanazione.it

Incidente nel tunnel autostradale del San Gottardo - Accident in the Gotthard Tunnel 21.01.2018

Schianto mortale nel tunnel della Variante: cresce l'ansia per una 11enne rimasta ferita - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.