Schianto in galleria sulla A10 camionista ferito e traffico in tilt per chilometri
Un normale primo pomeriggio sulla A10 si è improvvisamente trasformato in un episodio di grande tensione, con uno schianto in galleria che ha coinvolto un camionista ferito e causato un blocco del traffico per chilometri. La scena, dominata dall’emergenza, ha interrotto il flusso quotidiano, lasciando strada a un momento di grande apprensione per gli automobilisti coinvolti.
Un primo pomeriggio di normale viabilità si è trasformato in pochi istanti in una lunga parentesi di paura sulla autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Un mezzo pesante finito fuori dalla carreggiata ha mandato il traffico in crisi e fatto scattare una complessa operazione di soccorso. Alla guida del camion c’era un uomo di circa 50 anni, rimasto ferito in modo serio. Le prime valutazioni mediche hanno evidenziato una frattura al femore, che ha richiesto un intervento rapido e coordinato da parte dei sanitari. Il conducente è rimasto cosciente, ma le sue condizioni hanno imposto manovre di stabilizzazione direttamente sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Incidente ad Ancona, schianto nella galleria del Montagnolo: chiusa in entrambe le direzioni la Statale 16. Coinvolti tre mezzi, due feriti. Traffico in tilt
Leggi anche: Incidente ad Ancona, schianto nella galleria del Montagnolo: chiusa per 2 ore in entrambe le direzioni la Statale 16. Coinvolti tre mezzi, due feriti. Traffico in tilt
Schianto tra Tir in A26 tra Genova e Masone il video dell'incidente
AUTOBUS SI SCHIANTA CONTRO UNA VETRINA IN CENTRO A TORINO: 4 FERITI TORINO – Autobus Gtt si schianta contro una galleria d’arte in centro: quattro feriti. Nel pomeriggio martedì 16 dicembre 2025, un autobus della linea 8 Gtt è finito contro la ve - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.