Schianto contro un camion | 91enne resta incastrato nell’auto

Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre, via Monte San Marco a Udine è stata teatro di un grave incidente tra un’auto e un camion. Un uomo di 91 anni è rimasto incastrato nell’abitacolo, generando momenti di grande apprensione tra i soccorritori e i passanti.

Attimi di forte apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, in via Monte San Marco, a Udine, dove si è verificato un incidente stradale tra un'utilitaria e un camion adibito al trasporto di generi alimentari. L'allarme è scattato attorno alle 10.34.

