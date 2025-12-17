Schianto contro un camion | 91enne resta incastrato nell’auto

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre, via Monte San Marco a Udine è stata teatro di un grave incidente tra un’auto e un camion. Un uomo di 91 anni è rimasto incastrato nell’abitacolo, generando momenti di grande apprensione tra i soccorritori e i passanti.

schianto contro un camion 91enne resta incastrato nell8217auto

© Udinetoday.it - Schianto contro un camion: 91enne resta incastrato nell’auto

Attimi di forte apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, in via Monte San Marco, a Udine, dove si è verificato un incidente stradale tra un’utilitaria e un camion adibito al trasporto di generi alimentari.L’incidente e i soccorsiL’allarme è scattato attorno alle 10.34. Secondo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Schianto con un camion: 91enne resta incastrato nell’auto

Leggi anche: Spaventoso frontale contro un camion: resta incastrato tra le lamiere dell’auto, muore 47enne

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Auto contro camion muore ad un mese dallincidente

Video Auto contro camion muore ad un mese dallincidente

schianto contro camion 91enneSchianto con un camion: 91enne resta incastrato nell’auto - L'anziano conducente dell’auto è stato soccorso dal personale sanitario ... udinetoday.it

Schianto contro il camion, muore 28enne di Alfonsine - Un altro incidente mortale sulla statale Adriatica, un'altra giovane vittima di Alfonsine, paese del ravennate. rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.