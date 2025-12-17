Schianto con un camion | 91enne resta incastrato nell’auto
Mercoledì 17 dicembre, in via Monte San Marco a Udine, si è verificato un grave incidente tra un’utilitaria e un camion di alimentari. Un uomo di 91 anni è rimasto incastrato nella sua vettura, creando momenti di grande tensione tra i soccorritori e i presenti.
Attimi di forte apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre, in via Monte San Marco, a Udine, dove si è verificato un incidente stradale tra un’utilitaria e un camion adibito al trasporto di generi alimentari.L’incidente e i soccorsiL’allarme è scattato attorno alle 10.34. Secondo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
