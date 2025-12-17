Schianto con un camion | 91enne resta incastrato nell’auto

Mercoledì 17 dicembre, in via Monte San Marco a Udine, si è verificato un grave incidente tra un’utilitaria e un camion di alimentari. Un uomo di 91 anni è rimasto incastrato nella sua vettura, creando momenti di grande tensione tra i soccorritori e i presenti.

