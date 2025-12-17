Schiaccianoci al Fraschini | un classico come mai visto
"I topi sbucarono dalle fessure, strisciando silenziosi, con gli occhi lucidi come perle nere. Credendosi padroni della casa, si muovevano con l’aria di chi è pronto a conquistare un regno". La frase è stata usata per descrivere una scena del balletto "Lo Schiaccianoci" che sabato alle 20,20 e domenica alle 18 rivivrà al teatro Fraschini grazie alla coreografia di Oliviero Bifulco. Ballerino e coreografo internazionale, nato a Pavia nel 1995, Bifulco diplomato alla Scala di Milano, nel 2016 aveva partecipato alla trasmissione "Amici" ed è consulente danza per il Fraschini. Nella nuova versione della fiaba il balletto tradizionale prende vita, mantenendo i canoni classici, ma arricchito dal tocco contemporaneo del coreografo pavese, che esplora il confine tra realtà e fantasia. Ilgiorno.it
