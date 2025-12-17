Scherma successo a Baronissi per l’Accademia Olimpica Beneventana

L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” ha ottenuto un importante risultato alla Seconda Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi di spada, svoltasi a Baronissi. I giovani atleti sanniti hanno dimostrato talento e determinazione, evidenziando il valore della squadra in una competizione di rilievo nel panorama regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” si è messa in luce alla Seconda Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi di spada, disputata nel fine settimana del 13 e 14 dicembre a Baronissi, con prestazioni di grande valore tecnico e carattere da parte dei giovani atleti sanniti. Nella categoria Bambine prestigioso secondo posto per Francesca Maria Feleppa, che corona un percorso di gara brillante e continuo. Nella categoria Allieve, chiude al quinto posto Chiara Novelli, confermando solidità e crescita. Nella stessa categoria da sottolineare le buone prestazioni di Letizia Castaldi e Rosa Maria Ferrara in campo femminile e di Marco Pirolla e Matteo Parente in campo maschile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

