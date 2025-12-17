Scarica una montagna rifiuti in un parcheggio di Sant’Albino | incastrato dalla targa

Un massiccio deposito di rifiuti elettronici è stato scoperto nel quartiere Sant’Albino di Monza, in un’area parcheggio isolata. L’intervento della Polizia Locale, attraverso controlli di prevenzione ambientale, ha portato alla scoperta di una grande quantità di materiali abbandonati, evidenziando l’importanza delle attività di tutela e monitoraggio del territorio.

Monza, 17 Dicembre 2025 - Un consistente abbandono di rifiuti elettronici è stato scoperto nel quartiere Sant’Albino, in una zona isolata adibita a parcheggio comunale, grazie all’attività di controllo del territorio e prevenzione ambientale svolta dalla Polizia Locale di Monza – Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio. Le telecamere. Dalla visione dei filmati di videosorveglianza è emerso che, nel pomeriggio del 23 novembre, due soggetti hanno scaricato da un autocarro circa un metro cubo di rifiuti, costituiti principalmente da apparecchiature elettroniche fuori uso, tra cui numerosi trasformatori elettrici, oltre a tubi coibentati e imballaggi in cartone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

