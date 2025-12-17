Scandone Tonello | Pressioni? Stimolanti vogliamo il primo posto

Tonello della Scandone esprime determinazione e ambizione, sottolineando come le pressioni siano stimolanti piuttosto che un peso. Con parole chiare e convincenti, dimostra la sua consapevolezza del valore della maglia e dell’importanza delle sfide che attendono, puntando con decisione al primo posto in questa fase cruciale della stagione.

© Anteprima24.it - Scandone, Tonello: “Pressioni? Stimolanti, vogliamo il primo posto” Tempo di lettura: 2 minuti Parole chiare, lucide, da giocatore che conosce il peso della maglia e l’importanza dei momenti della stagione. Matteo Tonello, ala della Scandone Avellino, analizza il momento dei biancoverdi dopo il successo contro Ostiense, una vittoria che ha rappresentato molto più di due punti in classifica. “La partita è stata fondamentale per ripartire dopo la battuta d’arresto di Benevento – spiega Tonello –. Venivamo da settimane complicate, tra assenze e acciacchi: l’influenza che ho avuto io, l’infortunio di Bruno, l’assenza di Filmore. Ritrovarci tutti, vedere tutti andare a referto, muovere bene la palla, è stato importante anche per il pubblico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Conferenza stampa Zielinski post Genoa Inter: «Primo posto? Vogliamo essere in vetta a fine campionato. Lo scorso anno è stato complicato per me, vi spiego il motivo» Leggi anche: Pronostico Scozia-Bielorussia: sogno primo posto ancora intatto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Scandone Avellino non si ferma più e cresce ancora. Battuta l'Esperia Cagliari al Del Mauro - Nella decima giornata del campionato di Serie B Interregionale i biancoverdi centrano un nuovo successo, salendo a quota 14 punti al termine di una sfida ... msn.com GALLLIIIIIII DA TREEEEE Esordio da favola per il nostro Thomas che mette a referto i suoi primi tre punti in carriera in maglia Scandone #WeAreWolves #WeAreScandone #WeAreAvellino - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.