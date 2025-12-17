Scampia si commuove per l' abbattimento della Vela rossa |VIDEO
Le Vele di Scampia, simbolo iconico del quartiere, stanno per essere demolite. L'abbattimento della Vela rossa, iniziato oggi, dovrebbe concludersi entro 40-60 giorni. Questo intervento rappresenta un importante progetto di riqualificazione urbana, volto a cambiare il volto di una delle aree più note di Napoli.
Le Vele di Scampia non ci sono più. O meglio, non ci saranno più tra 40-60 giorni quando sarà completato l'abbattimento della Vela rossa cominciato oggi. È la fine di un'epoca segnata dal degrado e da un simbolo che ha fatto il giro del mondo, amplificato da letteratura e serialità televisiva che.
