Scampia si commuove per l' abbattimento della Vela rossa |VIDEO

Le Vele di Scampia, simbolo iconico del quartiere, stanno per essere demolite. L'abbattimento della Vela rossa, iniziato oggi, dovrebbe concludersi entro 40-60 giorni. Questo intervento rappresenta un importante progetto di riqualificazione urbana, volto a cambiare il volto di una delle aree più note di Napoli.

È la fine di un'epoca segnata dal degrado e da un simbolo che ha fatto il giro del mondo, amplificato da letteratura e serialità televisiva.

Scampia, iniziato l'abbattimento della Vela Rossa - (LaPresse) «Oggi è un'altra giornata storica per Scampia con l'inizio dell'abbattimento della Vela Rossa che dimostra come il nostro progetto di riqualificazione di questo pezzo di città stia andando ... video.corriere.it