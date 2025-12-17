Scampia iniziato l' abbattimento della Vela Rossa
Oggi segna un passo importante per Scampia, con l’inizio dell’abbattimento della Vela Rossa. Un segnale concreto del nostro impegno per rinnovare e valorizzare questo quartiere. La riqualificazione avanza rapidamente, portando nuove speranze e opportunità per la comunità. Un momento di cambiamento che apre la strada a un futuro più sostenibile e più vivo per tutti i cittadini di Scampia.
“Oggi è un’altra giornata storica per Scampia con l’inizio dell’abbattimento della Vela Rossa che dimostra come il nostro progetto di riqualificazione di questo pezzo di città stia andando avanti velocemente. trasformando un luogo che ha rappresentato per tanti anni un simbolo negativo della città e oggi diventa luogo di speranza e opportunità per tutta la città”. Sono le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha assistito all’inizio dell’abbattimento della vela rossa di Scampia insieme al Presidente della Regione Campania Roberto Fico e al portavoce del Comitato Vele Omero Benfenati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scampia dice addio anche alla Vela Rossa, al via la demolizione dell’edificio.
Scampia, iniziato l'abbattimento della Vela Gialla fu la prima ad essere occupata
La Vela Rossa di Scampia crolla sotto le pinze meccaniche, segnando la fine di un’utopia modernista e l’inizio del progetto di rigenerazione urbana Restart, con nuovi alloggi e servizi per il quartiere x.com
