© Lapresse.it - Scampia, iniziato l'abbattimento della Vela Rossa

“Oggi è un’altra giornata storica per Scampia con l’inizio dell’abbattimento della Vela Rossa che dimostra come il nostro progetto di riqualificazione di questo pezzo di città stia andando avanti velocemente. trasformando un luogo che ha rappresentato per tanti anni un simbolo negativo della città e oggi diventa luogo di speranza e opportunità per tutta la città”. Sono le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha assistito all’inizio dell’abbattimento della vela rossa di Scampia insieme al Presidente della Regione Campania Roberto Fico e al portavoce del Comitato Vele Omero Benfenati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Scampia dice addio anche alla Vela Rossa, al via la demolizione dell’edificio.

