Scampia inizia l' abbattimento della Vela rossa |VIDEO

È iniziato il processo di abbattimento della Vela Rossa a Scampia, simbolo di un passato difficile e obiettivo di un intervento di riqualificazione urbana. Questo intervento rappresenta un passo importante verso il recupero e la riqualificazione del quartiere, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo capitolo per la zona.

Scampia, va giù anche la Vela Rossa: “La lotta ha vinto” - È una data storica per la periferia nord di Napoli: oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 9:00, sono entrate in azione le enormi pinze meccaniche per ... napolivillage.com

Napoli Fanpage.it. . "Ho capito a 14 anni che avevo un destino legato a questo sport". Da Scampia alle Olimpiadi, fatica e sudore sul tatami ha seguito la strada "tracciata" da Pino Maddaloni, iniziando nella palestra del maestro Gianni, riuscendo in poco temp - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.