Scampia inizia l' abbattimento della Vela rossa |VIDEO

È iniziato il processo di abbattimento della Vela Rossa a Scampia, simbolo di un passato difficile e obiettivo di un intervento di riqualificazione urbana. Questo intervento rappresenta un passo importante verso il recupero e la riqualificazione del quartiere, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo capitolo per la zona.

È cominciato l'abbattimento della Vela Rossa, l'ultimo eco-mostro che verrà distrutto nell'ambito della riqualificazione di Scampia. Questa mattina, è stato compiuto un nuovo passo verso la rinascita del quartiere a nord di Napoli. Le ruspe sono entrate in azione davanti agli occhi del sindaco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

