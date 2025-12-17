Scampia giù anche la Vela Rossa | Da Gomorra a simbolo di riscatto Fico e Manfredi | Giornata commovente

Scampia si apre a un nuovo volto di speranza e rinascita, lasciando alle spalle le ombre del passato. La Vela Rossa, simbolo di lotte e sfide, viene abbassata con un gesto di memoria e rispetto. Un momento di emozione condivisa, in cui il cuore della comunità si rivela nel desiderio di riscatto e rinascita, testimoniando la forza di un territorio che non si arrende.

© Quotidiano.net - Scampia, giù anche la Vela Rossa: “Da Gomorra a simbolo di riscatto”. Fico e Manfredi: “Giornata commovente” Napoli – Ammainata la vela, la dura Scampia si commuove: "La casa è li dove lasci il cuore", è scritto su un muro scrostato dal tempo. Davanti agli escavatori che aggrediscono quei triangoli di ferro e cemento succede anche che a qualcuno scappi una lacrima. Piangono gli abitanti alla vista della Vela Rossa che viene giù, pezzo dopo pezzo, con i suoi balconi ormai scoloriti e sporcati dalle dediche. L’odissea delle Vele di Scampia: da utopia a ecomostro, il quartiere dimenticato Le prime fasi di demolizione della Vela Rossa di Scampia, l'ultima che viene abbattuta dal Comune di Napoli, 17 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Giù anche la Vela Rossa, Napoli cambia il volto di Scampia Leggi anche: Napoli, a Scampia abbattuta la Vela Rossa di “Gomorra” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Vela Rossa di Scampia, iniziata la demolizione. Fico: «Giorno meraviglioso e commovente per Napoli» - Con la demolizione della Vela Rossa, l'ultima da abbattere, il volto del quartiere situato nella periferia nord di Napoli si trasformerà completamente. msn.com

