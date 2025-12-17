Scampia demolita l’ultima Vela | dal 2026 i primi nuovi appartamenti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La demolizione dell’ultima Vela a Scampia segna un passo importante verso il rinnovamento urbano. Dal 2026, i primi nuovi appartamenti prenderanno vita, simbolo di rinascita e speranza per la comunità. Una giornata storica celebrata dalle autorità, che aprono un nuovo capitolo per questo quartiere simbolo di Napoli. Un segnale di cambiamento concreto e di un futuro più sostenibile e vivibile.

scampia demolita l8217ultima vela dal 2026 i primi nuovi appartamenti

© Ildifforme.it - Scampia, demolita l’ultima Vela: dal 2026 i primi nuovi appartamenti

Presenti il presidente della Regione, Roberto Fico, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “È una giornata storica per la città”. Giù un simbolo del degrado urbano, aggiunto un ulteriore tassello del progetto ReStart Scampia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Scampia, iniziata la demolizione della Vela Rossa: è l’ultima delle Vele ad essere abbattuta

Leggi anche: Laura Pausini illumina Lisbona al Globo de Ouro 2025 con Quem de nós dois. Nel 2026 nuovi concerti live

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

scampia demolita l8217ultima velaNapoli, iniziata la demolizione dell’ultima Vela di Scampia - È iniziata poco dopo le ore 9 di questa mattina, 17 dicembre, la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l’ultima che viene abbattuta dal Comune di Napoli, una delle sette vele che furono realizzate n ... msn.com

scampia demolita l8217ultima velaScampia, giù la vela rossa. Aperto il cantiere per la demolizione - E' l'ultima da abbattere nel programma di rigenerazione urbana "ReStart" mentre prosegue la riqualificazione di quella azzurra, teatro del crollo del 2024 in cui morirono tre persone ... rainews.it

Vela Gialla di Scampia, è iniziato l'abbattimento. Abitanti in lacrime: «Era casa mia, ma oggi abbiamo vinto. Siamo oltre Gomorra» - Le gigantesche macchine che staccano il cemento come fosse plastilina hanno aggredito il palazzo a partire dal lato che ... leggo.it

Napoli, abbattuta la Vela Gialla di Scampia. Al suo posto case per 500 famiglie

Video Napoli, abbattuta la Vela Gialla di Scampia. Al suo posto case per 500 famiglie

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.