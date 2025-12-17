Scampia demolita l’ultima Vela | dal 2026 i primi nuovi appartamenti

La demolizione dell’ultima Vela a Scampia segna un passo importante verso il rinnovamento urbano. Dal 2026, i primi nuovi appartamenti prenderanno vita, simbolo di rinascita e speranza per la comunità. Una giornata storica celebrata dalle autorità, che aprono un nuovo capitolo per questo quartiere simbolo di Napoli. Un segnale di cambiamento concreto e di un futuro più sostenibile e vivibile.

Scampia, giù la vela rossa. Aperto il cantiere per la demolizione - E' l'ultima da abbattere nel programma di rigenerazione urbana "ReStart" mentre prosegue la riqualificazione di quella azzurra, teatro del crollo del 2024 in cui morirono tre persone ... rainews.it

Vela Gialla di Scampia, è iniziato l'abbattimento. Abitanti in lacrime: «Era casa mia, ma oggi abbiamo vinto. Siamo oltre Gomorra» - Le gigantesche macchine che staccano il cemento come fosse plastilina hanno aggredito il palazzo a partire dal lato che ... leggo.it

Napoli, abbattuta la Vela Gialla di Scampia. Al suo posto case per 500 famiglie

Scampia, addio Vela rossa mercoledì sarà demolita “Vittoria di chi non si è arreso” x.com

VIDEO | Giù anche la #VelaRossa, #Napoli cambia il volto di #Scampia - facebook.com facebook

