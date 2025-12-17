Scampia al via la demolizione della Vela Rossa
A Scampia sono iniziati i lavori di demolizione della Vela Rossa, l’ultima delle storiche Vele della zona a essere abbattuta. L’intervento segna la conclusione di un lungo processo di riqualificazione e cambiamento per questa area simbolo della città. La demolizione mira a promuovere un nuovo sviluppo urbano e migliorare la qualità della vita nel quartiere.
Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione della Vela Rossa, l’ultima delle storiche Vele di Scampia ad essere abbattuta. Presente il sindaco Manfredi insieme al presidente della Regione Campania Fico. I lavori si concluderanno nel 2026. È ufficialmente iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l’ultima delle Vele destinate all’abbattimento dal Comune di . 🔗 Leggi su 2anews.it
