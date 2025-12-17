Scambio elettorale politico-mafioso | arresti e sequestri per oltre 10 milioni di euro

Nelle prime ore del 17 dicembre 2025, sono in corso operazioni di polizia che hanno portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di diverse persone coinvolte in reati di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e trasferimenti fraudolenti di valori, con sequestri per oltre 10 milioni di euro tra Napoli e Terracina.

NAPOLI – TERRACINA, 17 dicembre 2025 – È in corso dalle prime ore di oggi l'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di più persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti. L'operazione è condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina e interessa, oltre al capoluogo pontino e alla sua provincia, anche le città di Roma, Napoli e Terracina. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina.

