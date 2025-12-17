Scambio elettorale mafioso ed estorsione | arresti e sequestri da 10 milioni di euro

Un'operazione della magistratura di Roma ha portato all'arresto di cinque persone coinvolte in un caso di scambio elettorale mafioso, estorsione e trasferimento fraudolento di valori. Sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Le accuse riguardano reati aggravati dal metodo mafioso e altre forme di turbativa delle libere votazioni.

Scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti: sono questi i reati contestati a cinque persone destinatarie della misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

