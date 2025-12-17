Scambio elettorale mafioso ed estorsione | arresti e sequestri da 10 milioni di euro

Un'operazione della magistratura di Roma ha portato all'arresto di cinque persone coinvolte in un caso di scambio elettorale mafioso, estorsione e trasferimento fraudolento di valori. Sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Le accuse riguardano reati aggravati dal metodo mafioso e altre forme di turbativa delle libere votazioni.

Estorsione e scambio elettorale politico mafioso: cinque arresti dei carabinieri tra Terracina e Latina - Dalle prime ore di questa mattinata, in Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno ... msn.com

SET TV. . Processo Alfieri, scambio elettorale: accolto il secondo ricorso - facebook.com facebook

Maxi operazione dei Carabinieri contro la camorra a Napoli: 44 i soggetti arrestati con l’accusa di associazione di tipo mafioso, esercizio abusivo di giochi e scommesse, estorsione e scambio elettorale politico-mafioso. Gli arrestati avrebbero agito con la finalit x.com

