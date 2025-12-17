Scambio elettorale mafioso a Terracina il sindaco Giannetti | Un capo d’imputazione non è una condanna

Il sindaco di Terracina, Giannetti, commenta l’indagine “Porta Napoletana” e l’arresto del consigliere De Gregorio, sottolineando che un capo d’imputazione non equivale a una condanna. La vicenda, che ha scosso la città, evidenzia le tensioni legate allo scambio elettorale mafioso e apre un dibattito sulla trasparenza e sulla legalità nel territorio.

Arrivano nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, le parole del sindaco di Terracina dopo la vasta operazione dei carabinieri, denominata "Porta Napoletana", nel corso della quale è stato arrestato anche il consigliere comunale Gavino De Gregorio, ora ai domiciliari.L'indagine ha fatto.

