Sbloccati 93 budget di salute all’Asp di Catania

L'Asp di Catania ha approvato 93 budget di salute per il triennio 2025-2027, destinati a finanziare progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati nel settore della salute mentale. Questa iniziativa mira a migliorare l'assistenza e il supporto ai pazienti, favorendo interventi più efficaci e su misura per le esigenze individuali.

© Cataniatoday.it - Sbloccati 93 "budget di salute" all’Asp di Catania L’ASP di Catania ha sottoscritto 93 budget di salute relativi al triennio 2025–2027, destinati alla realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati nell’ambito della salute mentale. Un risultato cui plaude l’on. Antonio De Luca, Capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Asp di Catania, firmati 93 "budget di salute" Leggi anche: Giornata della salute mentale: iniziative a Catania, Caltagirone e Acireale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Asp di Catania, firmati 93 Budget di Salute - Strumento di intervento personalizzato, nell’area della Salute Mentale, per costruire progetti terapeutici e riabilitativi individualizzati ... insanitas.it

Asp Catania, firmati 93 Budget di Salute per il triennio 2025-2027 - CATANIA – L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania rafforza il proprio impegno nell’area della salute mentale con la sottoscrizione di 93 Budget di Salute, uno strumento fondamentale di interv ... livesicilia.it

E tu che budget hai per i regali di Natale #natale #milano #duomo #capodanno - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.