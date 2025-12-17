Sbloccati 93 budget di salute all’Asp di Catania

L'Asp di Catania ha approvato 93 budget di salute per il triennio 2025-2027, destinati a finanziare progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati nel settore della salute mentale. Questa iniziativa mira a migliorare l'assistenza e il supporto ai pazienti, favorendo interventi più efficaci e su misura per le esigenze individuali.

L’ASP di Catania ha sottoscritto 93 budget di salute relativi al triennio 2025–2027, destinati alla realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati nell’ambito della salute mentale. Un risultato cui plaude l’on. Antonio De Luca, Capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

