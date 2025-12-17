SBC | Matthieu Udol Indistruttibili 86 OVR – Versatilità Difensiva Francese
Scopri Matthieu Udol Indistruttibili (86 OVR), il difensore versatile che potenzia la tua squadra. Con la sua capacità di coprire più ruoli, dal terzino sinistro al centrale fino all’esterno di centrocampo, rappresenta una scelta strategica per ogni formazione. Non perdere l’occasione di sbloccarlo attraverso la sfida dedicata e rafforzare la tua linea difensiva con un giocatore indistruttibile e multifunzionale.
È disponibile la sfida per sbloccare Matthieu Udol Indistruttibili (86 OVR). Si tratta di un giocatore molto interessante per la sua capacità di ricoprire più ruoli difensivi, passando da terzino sinistro a difensore centrale o addirittura esterno di centrocampo. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Indistruttibili Matthieu Udol 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Versatilità). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Atttivi) Statistiche Chiave 86 OVR DC, TS, ES 3 2 DC: Difensore, Regista difensivo; TS: Esterno FIS 87, DIF 86, DRI 84, VEL 80 La Sfida da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
