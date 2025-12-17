SBC AGGIORNAMENTO | 87+ Campaign Mix Upgrade – Caccia al Top Player!

Preparati alla sfida: SBC Aggiornamento 87+ Campaign Mix Upgrade! Un’occasione unica per ottenere un oggetto giocatore valutato almeno 87, scelto tra le campagne più iconiche e recenti. Un pacchetto che combina l’emozione della lotteria con la possibilità di aggiungere un top player alla tua squadra. Non perdere questa nuova opportunità di potenziare il tuo team e di conquistare la vetta!

È tornata la sfida 87+ Campaign Mix, un pacchetto “lotteria” che garantisce un oggetto giocatore con valutazione minima 87 proveniente da una selezione delle migliori campagne passate (come Thunderstruck, Ultimate Succession, Globetrotters e altre promozioni recenti). Durata: 7 giorni.. Ripetibile: Sì (si riattiva ogni 2 giorni).. Premio: 1x Pacchetto Giocatori Campagne Miste 87+ (Non scambiabile).. Le 2 Sfide da Completare. Per ottenere il pacchetto, dovrai scambiare due rose con una valutazione complessiva moderata. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Rosa 84 84 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

