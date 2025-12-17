Satinine è la nuova meta per gli amanti dei profumi d' autore

Satinine apre a Milano, nel cuore della città, un nuovo spazio dedicato ai profumi d'autore di nicchia. Situato in Via Giuseppe Mengoni 4, a pochi passi dal Duomo, questo punto di riferimento offre un'esperienza esclusiva per gli appassionati di fragranze uniche e di alta qualità.

Un nuovo punto di riferimento per gli amanti della profumeria di nicchia apre nel cuore di Milano, ed è il nuovo spazio di Satinine in Via Giuseppe Mengoni 4, a due passi dal Duomo. Non è la semplice riapertura commerciale di uno storico brand milanese, bensì l’inizio di una nuova esperienza olfattiva per la città, nel segno dell’eleganza e della tradizione. Maison nata nel 1883, dalla visione imprenditoriale di Lorenzo Usellini, Satinine fu infatti una delle prime realtà del Paese a credere nella profumeria d’autore quando ancora il termine non esisteva, anticipando un approccio creativo e sperimentale che ha caratterizzato la sua produzione fino alla metà del Novecento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

