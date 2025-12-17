Tragedia a Sassari: una donna di 56 anni, insegnante, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la statale 129 vicino a Illorai. L’incidente, avvenuto mentre cercava di raggiungere la propria vettura, ha lasciato la comunità sconvolta.

© Dayitalianews.com - Sassari, travolta mentre attraversa la statale: muore insegnante di 56 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente sulla statale 129 vicino a Illorai. Stava attraversando la carreggiata per raggiungere la propria auto quando una Fiat Panda l’ha investita in pieno, senza lasciarle alcuna possibilità di salvezza. Così ha perso la vita Giovanna Galistu, 56 anni, nella serata del 16 dicembre lungo la strada statale 129, nei pressi di Illorai, in provincia di Sassari. L’impatto è stato estremamente violento. Per la donna, insegnante molto conosciuta nella zona, non c’è stato nulla da fare. La ricostruzione dei carabinieri. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Bono, intervenuti per i rilievi, la 56enne era appena scesa dall’auto di una collega che le aveva dato un passaggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: Incidente a Pescara, ciclista travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: Valeria muore a 43 anni

Leggi anche: Savona, travolta da un tir mentre attraversa la strada: muore a 22 anni Valentina Squillace

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

INCIDENTE GRAVE DONNA INVESTITA A PREDDA NIEDDA

Illorai, la donna stava andando a prendere la sua macchina ed è stata investita - Illorai Si chiama Giovanna Galistu la donna travolta da un’auto mentre attraversava la strada per andare verso la sua macchina. lanuovasardegna.it