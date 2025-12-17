Sassari travolta mentre attraversa la statale | muore insegnante di 56 anni
Tragedia a Sassari: una donna di 56 anni, insegnante, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la statale 129 vicino a Illorai. L’incidente, avvenuto mentre cercava di raggiungere la propria vettura, ha lasciato la comunità sconvolta.
L'incidente sulla statale 129 vicino a Illorai. Stava attraversando la carreggiata per raggiungere la propria auto quando una Fiat Panda l'ha investita in pieno, senza lasciarle alcuna possibilità di salvezza. Così ha perso la vita Giovanna Galistu, 56 anni, nella serata del 16 dicembre lungo la strada statale 129, nei pressi di Illorai, in provincia di Sassari. L'impatto è stato estremamente violento. Per la donna, insegnante molto conosciuta nella zona, non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione dei carabinieri. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Bono, intervenuti per i rilievi, la 56enne era appena scesa dall'auto di una collega che le aveva dato un passaggio.
