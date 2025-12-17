Sarezzo | camp invernale con Fata Smemorina

Lo Smomo Camo D’inverno con Fata Smemorina è un camp dedicato alle famiglie che cercano un'opportunità di intrattenimento e crescita per i bambini durante le vacanze di Natale. Rivolto ai piccoli della scuola primaria, il programma combina divertimento, creatività e scoperta in un ambiente sicuro e stimolante.

Per le famiglie che lavorano durante le vacanze di Natale, lo Smomo Camo D’inverno con Fata Smemorina offre un’opportunità di gioco, creatività e scoperta per i bambini della scuola primaria.Il campo si svolgerà nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 dicembre 2025, e del 2 e 5 gennaio 2026, con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

