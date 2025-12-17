Sarezzo barista ucciso davanti al suo locale | ritrovato il coltello in un cassonetto Pirau ammette l’omicidio
A Sarezzo, un barista è stato ucciso davanti al suo locale. Dopo un'indagine, è stato ritrovato il coltello in un cassonetto. Artenie Pirau ha ammesso di essere l'autore dell'omicidio, che ha scosso la comunità locale. La vicenda si è conclusa con la confessione dell'uomo, portando chiarezza sulla tragica vicenda.
Sarezzo (Brescia), 17 dicembre 2025 – Artenie Pirau ha confessato di essere stato lui ad uccidere Andrei Zakabluk: 55 anni, italiano di origini ucraine. Lo ha fatto di fronte al pm e alla presenza del suo legale, mentre gli veniva mostrato il video dell’omicidio, ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Omicidio a Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal bar Bellavista. Arrestato un 32enne Ha però negato di avere premeditato il gesto, dicendo di aver agito al culmine di una discussione. Da capire, se non vi è come da lui sostenuto premeditazione, come mai avesse nelle tasche un coltello a scatto con la lama lunga e solida, che ha ferito più volte il barista, colpito pure all’arteria femorale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
