Sara Errani e Jasmine Paolini si laureano Campionesse del Mondo! Gloriosa conferma dall’ITF per il doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono aggiudicate il titolo di Campionesse del Mondo nel doppio, una vittoria che consacra la loro brillante carriera. La conferma arriva dall’ITF, che ha riconosciuto ufficialmente il loro talento e impegno, rendendo onore a un’impresa straordinaria nel panorama tennistico internazionale. Un trionfo che celebra la forza del talento italiano nel circuito mondiale.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state incoronate Campionesse del Mondo di doppio dalla ITF, la Federazione Internazionale di Tennis. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento grazie agli eccellenti risultati conseguiti durante la stagione che si è appena conclusa, a cominciare dal trionfo al Roland Garros (il primo Slam per la toscana, il sesto per la veterana dopo i cinque conquistati insieme a Roberta Vinci tra il 2012 e il 2014). Le azzurre non hanno esultato soltanto sulla terra rossa di Parigi, dove nella passata annata agonistica si misero al collo la medaglia d'oro ai Giochi, ma si sono tolte anche altre soddisfazioni: l'apoteosi in Billie Jean King Cup (il massimo trofeo per Nazionali, replicando il sigillo del 2024), il tripudio agli Internazionali d'Italia e le stoccate ai WTA 1000 di Doha e Pechino.

Jasmine Paolini: "Sara Errani nel mio staff nel 2026" - Jasmine Paolini ha annunciato che la sua storica compagna di doppio, Sara Errani, farà parte del suo staff per curare la parte tattica: "Ho scelto lei perché è di un altro livello". sport.sky.it

L’annuncio di Jasmine Paolini: Sara Errani entra nel suo team - Jasmine Paolini ha ufficializzato a Che Tempo Che Fa la composizione del suo team per la prossima stagione. spaziotennis.com

L'intervista a Sara Errani e Jasmine Paolini Che tempo che fa

I #WTAAwards premiano il sorriso e la grinta di Jasmine Paolini, autrice di un’altra annata super in coppia con Sara Errani #Paolini #Errani #wta #WTAAwards - facebook.com facebook

Jasmine Paolini annuncia ufficialmente a @chetempochefa l'ingresso di Sara Errani nel suo team dal 2026 "Sara tatticamente è 'Another level'" x.com

