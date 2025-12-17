Sara Berni Blues Band all' Alexanderplatz Jazz Club

L'Alexanderplatz Jazz Club di Roma ospita giovedì 18 dicembre la Sara Berni Blues Band, un evento imperdibile dedicato al blues e al jazz. Con la direzione artistica di Eugenio Rubei, la serata promette performance coinvolgenti e un'atmosfera autentica, offrendo al pubblico un'esperienza musicale intensa e originale.

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, con la direzione artistica di Eugenio Rubei, presenta, giovedì 18 dicembre, Sara Berni Blues Band.Da "Let the good times roll" a Ray Charles, da "Feeling Alright" a Etta James, la voce di Sara Berni e quattro musicisti grandiosi come Muzio Marcellini alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

