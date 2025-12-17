Sara Berni Blues Band all' Alexanderplatz Jazz Club

L'Alexanderplatz Jazz Club di Roma ospita giovedì 18 dicembre la Sara Berni Blues Band, un evento imperdibile dedicato al blues e al jazz. Con la direzione artistica di Eugenio Rubei, la serata promette performance coinvolgenti e un'atmosfera autentica, offrendo al pubblico un'esperienza musicale intensa e originale.

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, con la direzione artistica di Eugenio Rubei, presenta, giovedì 18 dicembre, Sara Berni Blues Band.Da "Let the good times roll" a Ray Charles, da "Feeling Alright" a Etta James, la voce di Sara Berni e quattro musicisti grandiosi come Muzio Marcellini alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: The Art of the Quartet all'Alexanderplatz Jazz Club Leggi anche: Niccolò Faraci & Adam Ratner Quartet all'Alexanderplatz Jazz Club Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sara Berni Blues Band Sara Berni Blues Band all'Alexanderplatz Jazz Club - Da "Let the good times roll" a Ray Charles, da "Feeling Alright" a Etta James, la voce di Sara Berni e quattro ... romatoday.it Sara Berni Blues Band al Parco del Celio - A Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, mercoledì 17 settembre si esibisce Sara Berni ... romatoday.it Blues, luce, ritmo. Sara Berni accende la notte romana. Sul palco : Sara Berni – voce Muzio Marcellini – tastiere Egidio Marchitelli – chitarra Mimmo Catanzariti – basso Stefano Parenti – batteria Una notte di blues e magia al Alexanderplatz Jaz - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.