Sant’Eufemia terminati i lavori | Ora la Brisighellese è più sicura
Sono stati completati i lavori sulla strada provinciale 302 Brisighellese a Sant’Eufemia, nel comune di Brisighella. La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha effettuato un sopralluogo insieme a tecnici, sottolineando come l’intervento, del valore di circa 2,6 milioni di euro, abbia migliorato la sicurezza del tratto.
La presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli ha svolto ieri mattina insieme con un gruppo di tecnici della Provincia un sopralluogo a Sant’Eufemia, nel comune di Brisighella, dove è stato recentemente concluso un intervento del valore di quasi 2,6 milioni di euro su un tratto della strada provinciale 302 Brisighellese. A est della linea ferroviaria (lato Brisighella) si è provveduto al consolidamento e all’adeguamento statico-sismico del muro di sostegno del corpo stradale, che fiancheggia la sponda sinistra del Lamone (tali lavori erano stati completati a fine 2024); a ovest del passaggio a livello (lato Marradi) sono stati effettuati un intervento di rettifica stradale, nel tratto compreso tra il ponte sul rio Puro Cielo e il ponte sul Lamone, e il contestuale consolidamento del versante afferente a tale tratto stradale; e questa è la parte di lavori che è appena stata terminata. Ilrestodelcarlino.it
