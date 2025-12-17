A Santa Severa, il celebre maestro Osho inaugura la rassegna letteraria “Libri sotto l’albero” con la presentazione del suo nuovo libro “Awanagana”. L’evento, che si svolge a Santa Marinella il 17 dicembre 2025, vede tra i protagonisti anche Federico Palmaroli, che apre la manifestazione con il suo ultimo volume. Un’occasione speciale per gli appassionati di letteratura e cultura.

Santa Marinella, 17 dicembre 2025 – A Federico Palmaroli l’onore di aprire la rassegna letteraria “Libri sotto l’albero” con il suo ultimo libro. Per gli amanti dei libri, da non perdere ci saranno tre date (giovedì 18, domenica 21 e domenica 28 dicembre) al Castello di Santa Severa, nell’ambito della rassegna natalizia “ La magia del Natale al Castello di Santa Severa”. Nella Sala del Nostromo arriveranno grandi ospiti, Osho al secolo Federico Palmaroli, Angelo Mellone e Marco Panella per gli appuntamenti culturali de “Libri sotto l’Albero”. Dopo il grande successo della rassegna estiva “Libri e Calici” ora è la volta di una rassegna composta da soli tre appuntamenti dedicati alla lettura e agli incontri con gli autori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Una nuova rassegna letteraria: si apre "Storie di Romagna. Autori alla Saffi"

Leggi anche: Al via la Rassegna letteraria de “Le Giubbe Rosse”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Santa Severa, Osho apre la rassegna letteraria con “Awanagana” - Federico Palmaroli aprirà la rassegna letteraria “Libri sotto l’albero” con il suo ultimo libro ... ilfaroonline.it