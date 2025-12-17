Santa Clara-Sporting Lisbona Coppa di Portogallo 18-12-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a Ponta Delgada?

Il duello tra Santa Clara e Sporting Lisbona, valido per gli ottavi di finale della Taça de Portugal, si preannuncia appassionante. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono al centro dell’attenzione, mentre si discute anche sulla possibilità di vedere entrambe le squadre a segno a Ponta Delgada. Lo Sporting, campione in carica, cerca di mantenere il titolo in una sfida che promette emozioni e spettacolo.

