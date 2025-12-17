Santa Clara-Sporting Lisbona Coppa di Portogallo 18-12-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a Ponta Delgada?
Il duello tra Santa Clara e Sporting Lisbona, valido per gli ottavi di finale della Taça de Portugal, si preannuncia appassionante. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono al centro dell’attenzione, mentre si discute anche sulla possibilità di vedere entrambe le squadre a segno a Ponta Delgada. Lo Sporting, campione in carica, cerca di mantenere il titolo in una sfida che promette emozioni e spettacolo.
Lo Sporting Lisbona continua la sua difesa del titolo in una competizione prestigiosa e affascinante come la Taça de Portugal: siamo arrivati agli ottavi di finale e i biancoverdi dovranno affrontare in gara secca il Santa Clara, che recentemente li aveva fatti faticare tantissimo nella gara di campionato. La squadra di Ponta Delgada avrà grandi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Liga Portugal - Lo Sporting senza Amorim non vince più: tonfo casalingo con il Santa Clara - Un gol di Lopes Da Silva stende il club di Lisbona che cade in casa propria. tuttomercatoweb.com
Pronostico Benfica vs Sporting Lisbona – 5 Dicembre 2025 - Sporting Lisbona di Primeira Liga si preannuncia come uno dei momenti clou del turno in programma il 5 Dicembre 2025 alle 21:15 allo ... news-sports.it
Eurorivali - Benfica esagerato: 5-1 al Gil Vicente, ma lo Sporting Lisbona dista 5 punti - Dopo Santa Clara, Stella Rossa e Boavista, questa sera chiude anche la pratica Gil Vicente nel settimo turno della Liga Portugal con un 5- tuttomercatoweb.com
