Il 18 dicembre 2025 alle 20:45 si gioca Santa Clara-Sporting Lisbona, ottavi di finale della Taça de Portugal. Leoni di Lisbona, campioni in carica, affrontano il Santa Clara in una sfida decisiva. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa partita ricca di emozioni e di valore storico.

Santa Clara-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo, 18-12-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Leoni attesi a Ponta Delgada

Lo Sporting Lisbona continua la sua difesa del titolo in una competizione prestigiosa e affascinante come la Taça de Portugal: siamo arrivati agli ottavi di finale e i biancoverdi dovranno affrontare in gara secca il Santa Clara, che recentemente li aveva fatti faticare tantissimo nella gara di campionato. La squadra di Ponta Delgada avrà grandi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Resumo Santa Clara 1-2 Sporting Liga 2526 11

