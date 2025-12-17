Sannio Consorzio Tutela Vini Carmine Coletta eletto nuovo presidente
Sannio Consorzio Tutela Vini annuncia con entusiasmo la nomina di Carmine Coletta come nuovo presidente, segnando un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio vitivinicolo sannita. Con un impegno rinnovato e una visione strategica innovativa, si apre un nuovo capitolo dedicato alla promozione e al rafforzamento delle eccellenze locali, mantenendo salda la continuità e l’identità di un territorio ricco di storia e tradizione.
Comunicato Stampa Un passaggio di testimone nel segno della continuità e di una nuova visione strategica per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo sannita Un passaggio di testimone. L’elezione è avvenuta durante l’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione, che ha espresso . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Il volto sostenibile del vino: sfide e soluzioni per il futuro; Sannio Consorzio Tutela Vini.
