Sanità il nodo liste d’attesa | Esami clinici solo se necessari Precedenza a chi ne ha bisogno

Le liste d’attesa in ambito sanitario rappresentano un problema critico, influenzando l’accesso alle cure. Per ridurne l’impatto, si punta a limitare le prescrizioni non essenziali, garantendo priorità a chi necessita urgentemente di esami e terapie. Un approccio volto a ottimizzare le risorse e assicurare un’assistenza più equa e tempestiva.

Meno prescrizioni non per risparmiare sulle spese, ma per far sì che chi ha veramente bisogno di esami o terapie, non rischi di rimanere senza. Saranno i medici di base i primi a dover mettere in pratica il principio di appropriatezza, per dare le prestazioni ai cittadini individuando le giuste priorità. Tutto questo è emerso ieri alla riunione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, che ha visto Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Ospedale di Sassuolo insieme a tutti i sindaci della provincia, presentare l’impianto tecnico-scientifico del "percorso sull’appropriatezza", un deciso cambio di passo che vede l’impegno di tutta la comunità professionale modenese per rendere maggiormente accessibili le prestazioni ai cittadini sulla base di priorità. Ilrestodelcarlino.it

