Sanità Giuliano UGL | Nelle corsie degli ospedali servono regole certe e personale qualificato Valorizzare i professionisti italiani è una priorità

Giuliano dell'UGL sottolinea l'importanza di regole chiare e personale qualificato nelle strutture sanitarie italiane. La priorità è valorizzare i professionisti italiani e garantire la sicurezza dei pazienti, chiedendo un fermo stop alle deroghe per operatori sanitari extra Ue. L'obiettivo è rafforzare il sistema sanitario attraverso misure che tutelino e riconoscano le competenze locali.

Il segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, interviene con fermezza sul tema del riconoscimento dei titoli degli operatori sanitari provenienti da Paesi extra Ue, alla luce delle criticità emerse e dell'assenza di un accordo in conferenza stato regioni che disciplini i requisiti per esercitare la professione e il protrarsi delle deroghe introdotte in fase pandemica. "Non possiamo accettare che nelle nostre strutture continuino a operare professionisti con titoli poco chiari o non adeguatamente verificati", dichiara Giuliano.

La UGL Salute interviene con forza sul tema delle aggressioni al personale sanitario, un fenomeno che continua a crescere nonostante l'inasprimento delle pene introdotto negli ultimi anni.

